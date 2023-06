De Vries niet helemaal tevreden: "Baal van deze uitkomst"

Nyck de Vries start de Grand Prix van Spanje vandaag vanaf de veertiende startplaats. De Friese AlphaTauri-coureur kende een kwalificatie met een aantal foutjes, maar hij was wel sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Vries was dan ook niet helemaal tevreden met zijn dag.

De Vries begon op stabiele wijze aan het Spaanse raceweekend. Hij noteerde goede tijden en liet zien dat hij het circuit nog heel goed kende. In het regenachtige eerste deel van de kwalificatie spinde hij echter twee keer, maar haalde hij wel het tweede gedeelte van de kwalificatie. De veertiende tijd was het eindresultaat en daar was hij zeker niet tevreden mee.

De Vries was na afloop redelijk enthousiast over zijn kwalificatie op het circuit van Barcelona. De AlphaTauri-coureur was in de terugblik van zijn team wel zelfkritisch: "Het is een positief weekend, maar ik baal van de uitkomst van de kwalificatie. Ik had twee spins bij het uitkomen van bocht 11. Dat kostte mij twee sets softs waardoor ik geen nieuwe banden meer had in Q2. Er was een nat gedeelte van de baan dat ik niet had gezien, mijn zelfvertrouwen nam het daar van mij over. Het is jammer want ik had een goede pace. Dat hoop ik mee te kunnen nemen naar de race."