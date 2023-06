Russell komt goed weg en ontvangt een formele waarschuwing

George Russell komt goed weg na zijn opvallende moment met Lewis Hamilton in de Spaanse kwalificatie. De Brit raakte zijn teamgenoot in Q2 waardoor Hamilton een stuk van zijn voorvleugel verloor. De stewards hebben besloten om niet al te hard in te grijpen, want Russell en Mercedes ontvangen slechts een formele waarschuwing.

Russell en Hamilton raakten elkaar bij een opvallend moment op het rechte stuk. Hamilton dacht dat Russell hem een tow zou geven, maar hij wist niet dat Hamilton achter hem reed. Russell gaf dit ook aan bij de stewards. Hij gaf aan dat hij zelf op Carlos Sainz lette en daardoor niet in zijn spiegels kon kijken. De stewards hebben daarom besloten om hem slechts een formele waarschuwing te geven.