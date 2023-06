Leclerc tast in het duister over rampzalige kwalificatie

Charles Leclerc was één van de grootste verliezers van de kwalificatie in Spanje. De Monegaskische coureur worstelde met zijn auto en kwam zelfs niet door het eerste kwalificatiegedeelte heen. Leclerc liet na afloop duidelijk merken hoe hij zich voelde en hij gaf aan dat hij niet wist wat er gebeurde.

Ferrari-coureur Leclerc kwam in de Spaanse kwalificatie niet verder dan de negentiende tijd. De Monegask klaagde tijdens de kwalificatie wel over problemen met de achterzijde van zijn auto. Wat er precies aan de hand was, werd op geen enkel moment duidelijk. Het was wel een feit dat Leclerc slechts de negentiende tijd noteerde en daarmee al na één kwalificatiedeel kon gaan douchen.

Na afloop van zijn korte kwalificatie was de teleurstelling merkbaar bij de Monegaskische Ferrari-coureur. Leclerc was na afloop kritisch op het gedrag van zijn auto. In gesprek met Sky Sports sprak Leclerc zich eruit: "Ik heb nog geen antwoorden. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat de bochten naar links echt niet te doen waren. In de bochten naar rechts was het gevoel vergelijkbaar met hoe het deze ochtend voelde. In de bochten naar links gebeurde er iets wat we echt moeten gaan begrijpen en analyseren."