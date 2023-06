Russell ontwijkt Hamilton-controverse: "Niets ergs aan de hand"

Het team van Mercedes beleefde een angstig moment in het tweede gedeelte van de kwalificatie. Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton kwamen elkaar tegen en raakten elkaar. Russell moest zich hierdoor melden bij de stewards en wilde er na afloop niets over kwijt.

Het was een bijzonder moment: Russell bewoog op het rechte stuk en leek niet in de gaten te hebben dat Hamilton praktisch naast hem reed. Hamilton kwam net uit de slipstream van zijn teamgenoot en dacht er langs te kunnen gaan. Er volgde een kleine touche waarbij Hamilton een deel van zijn voorvleugel beschadigde. Russell worstelde daarna verder en bleef steken op de twaalfde tijd.

Hamilton

Na afloop van de kwalificatie wilde Russell eigenlijk niet zoveel zeggen over het incident met zijn teamgenoot. De Brit hield het kort en sprak vooral op de rest van de sessie. In gesprek met Sky Sports liet hij een paar kleine dingetjes los over het moment: "Ik wist helemaal niet dat hij daar reed. Ik begon aan mijn rondje en ik probeerde de slipstream van Sainz te pakken. Gelukkig is er niets ergs voorgevallen."

Geen grip

De twaalfde tijd was daarna een bittere pil voor Russell. Hij baalde en zag dat eigenlijk alles in de soep liep. De Mercedes-coureur deelde zijn teleurstelling: "Alles ging mis om eerlijk te zijn. Direct toen ik de pits uit reed had ik helemaal geen grip. De auto hobbelde daarna heel erg veel in de snelle bochten. Ik kon dus niet volgas gaan, zoals we in de ochtend wel konden doen. Het was een vreemde sessie. Het is geen verrassing dat ik af ben gevallen in Q2. De auto had gewoon geen pace en ik voelde mij er niet goed mee."