Hamilton lacht om toekomst: "Geruchten zijn er altijd"

Lewis Hamilton beschikt momenteel nog steeds over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Brit gaf al eerder aan dat hij zijn contract gewoon wil verlengen, maar hij werd ook in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. Hamilton ontkent alle geruchten en geeft aan dat hij momenteel alleen spreekt met Mercedes.

Hamilton rijdt al sinds 2013 voor het team van Mercedes. In de afgelopen tien jaar boekte hij veel successen in dienst van de Duitse renstal, maar dit jaar loopt alles nog niet bepaald naar wens. Zijn aflopende contract zorgt voor geruchten, zo wordt hij in verband gebracht met het team van Ferrari. Alle partijen hebben deze geruchten echter naar het rijk der fabelen verwezen.

Ook in Spanje liet Hamilton weten dat de Ferrari-verhalen onzin zijn. De Britse coureur was in Barcelona nogal duidelijk in gesprek met L'Equipe: "We zijn bezig met het verlengen van mijn contract. Als je met elkaar in gesprek bent, komen er altijd roddels. Ik weet alleen niet waar deze verhalen vandaan komen. Zolang je niets van mij hoort, zijn het slechts speculaties. Ik zeg het nog een keer: we zijn met Toto in gesprek om alles af te ronden. Het duurt allen wat langer omdat we dingen willen regelen voor de toekomst."