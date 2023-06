"Domenicali hoopt dat populaire Alonso nog lang doorgaat"

Fernando Alonso is met zijn 41 jaar de oudste coureur van het Formule 1-veld. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen denkt nog niet aan stoppen en vecht momenteel zelfs veelvuldig mee om de podiumplaatsen. Alonso is nog steeds enorm populair en Formule 1 CEO Stefano Domenicali hoopt dan ook dat de Spanjaard voorlopig nog blijft racen.

Alonso debuteerde in 2001 in de Formule 1 en is daarna uitgegroeid tot één van de succesvolste coureurs van de huidige eeuw. De Spanjaard keerde een paar jaar geleden terug in de koningsklasse van de autosport en rijdt sinds dit seizoen voor het team van Aston Martin. Deze overstap was een groot succes, hij eindigde tot nu toe maar één keer niet op het podium en staat derde in het wereldkampioenschap.

Alonso is dan ook zeer populair, iets wat dit weekend in Spanje duidelijk zichtbaar is. Formule 1 CEO Stefano Domenicali is ook blij met Alonso. De Italiaanse CEO hoopt dan ook dat de sport nog lang kan profiteren van de populariteit van Alonso. In gesprek met AS spreekt Domenicali zich uit: "Ik zou hem graag nog heel erg lang in de Formule 1 willen zien. Hij moet die keuze natuurlijk zelf maken, maar als het aan mij ligt rijdt hij zo lang als het kan. Fernando heeft iets speciaals."