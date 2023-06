"Sainz lette niet op resultaten: "Veel dingen die we moesten uitproberen"

Het team van Ferrari rijdt dit weekend voor het eerst met het nieuwe updatepakket. Carlos Sainz kreeg voor zijn thuispubliek de eer om de updates tijdens de eerste vrije training voor het eerst uit te proberen. De tijden waren nog niet bepaald sterk, maar Sainz was wel tevreden met de rest van de resultaten.

Sainz hoopt dit weekend voor zijn eigen publiek te kunnen zorgen. Op de vrijdag reed hij in de eerste vrije training de negende tijd met zijn geüpdatete Ferrari-bolide. In de tweede vrije training waren de verschillen zeer klein en noteerde Sainz de zevende tijd op slechts 0,367 seconden van de snelste tijd van Red Bull-coureur Max Verstappen.

Sainz was na afloop tevreden met de dag. De trainingen stonden voor Ferrari vooral in het teken van het uittesten van de updates. In een persbericht van Ferrari keek Sainz terug op de eerste dag van het Spaanse raceweekend: "Er waren vandaag heel erg veel nieuwe dingen die we moesten uitproberen. We waren constant veranderingen aan de set-up aan het doorvoeren en we hebben de verschillende onderdelen met elkaar vergeleken. We hebben ook nog eens alle drie de bandencompounds uitgetest, dus het was een dag vol met voorbereidingen voor de rest van het weekend."