Hamilton vreest voor Q3: "Indrukwekkend hoe anderen zich verbeteren"

Het team van Mercedes rijdt in Spanje voor de tweede keer met de geüpdatete bolide. Op het circuit van Barcelona hoopt men meer te leren over de updates, maar de resultaten waren nog niet bepaald goed. Lewis Hamilton laat zelfs weten dat hij twijfelt of de derde kwalificatiesessie wel mogelijk is.

Hamilton sloot zijn vrijdag in Spanje af met de elfde tijd in de tweede vrije training. Eerder op de dag noteerde hij de eerste vrije training de twaalfde tijd. In de tweede vrije training waren de verschillen zeer klein en de kans op verbeteringen is dus aanwezig. Hamilton was echter niet tevreden en hoopt op de zaterdag beter voor de dag te kunnen komen.

Enkele ronde

Na afloop van de tweede vrije training was Hamilton dan ook niet bepaald tevreden. De Brit liet weten dat alles op zich 'oké' ging, maar bij de internationale media was hij verder wat realistischer: "Het was hier natuurlijk enorm anders dan vorige week. De pace in onze longruns was niet waardeloos, dus we moeten na gaan werken aan de snelle ronde. We moeten gaan kijken hoe we meer uit de auto kunnen halen over een enkele ronde."

Q3

Hamilton geeft aan dat het zeer belangrijk is om no wat tijd goed te maken op de concurrentie. Als het verschil zo blijft zoals het nu is, vreest hij voor Q3: "Kijkend naar de pace, dan worstelde ik vandaag om de top tien te bereiken. Hopelijk kunnen we dat van vrijdag op zaterdag nog wijzigen. Het zit achter de top echt heel erg dicht op elkaar in het middenveld, dus het is indrukwekkend om te zien hoe de andere teams zich verbeteren. Alpine doet het goed en ik zag dat Aston Martin dicht op de Red Bulls stond, dus dat is enorm indrukwekkend."