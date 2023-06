Vasseur verklaart updates: "Het was een lastige beslissing"

Het team van Ferrari presenteerde op vrijdag een compleet nieuw design. De Italiaanse renstal rijdt vanaf dit weekend met nieuwe sidepods in Spanje. Het was een opvallende keuze van het team, maar volgens teambaas Frédéric Vasseur was de update de juiste keuze.

In navolging van Mercedes kwam ook Ferrari met compleet nieuwe sidepods. De Italiaanse renstal testte de onderdelen tijdens de eerste vrije training op de auto van Carlos Sainz waarna men de onderdelen op beide auto's plaatsten. Ferrari heeft veel veranderingen doorgevoerd, maar de sidepods springen het meest in het oog. De onderdelen lijken nu meer op het design van de andere teams.

Deuren openen

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is blij met de keuze van zijn team. De Franse teambaas is van mening dat het nieuwe concept meer kansen op verbetering bieden. Vasseur wordt geciteerd door RaceFans: "Voor ons is dit de kans om deuren te openen voor de ontwikkeling in de toekomst. Het was beste veelbelovend, we hebben er dus voor gekozen om deze kant op te gaan. Laten we eens gaan kijken wat de komende weken ons gaan brengen. Ik denk dat het beste een lastige beslissing was, maar het is een beslissing."

Ontwikkeling

Vasseur gaat er dan ook vanuit dat zijn team hierdoor stappen kan gaan zetten in de aanstaande Grands Prix. Bij Ferrari gaat men ervanuit dat dit de beste keuze was met het oog op de toekomst: "Vanaf deze update verwachten wij echt een stap voorwaarts. Het wordt geen grote stap, maar het opent wel wat deuren voor het ontwikkelingsproces in de toekomst. We komen in de aanstaande raceweekenden met nog een aantal updates. Het is een kans om een andere richting op te gaan."