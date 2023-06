Alonso heeft geen probleem met mogelijke Grand Prix in Madrid

De Spaanse Grand Prix wordt al sinds jaar en dag verreden op het circuit van Barcelona. De Catalaanse baan is bekend bij de coureurs, maar er bestaat een kans dat de race over een aantal jaar op een ander circuit wordt verreden. Fernando Alonso zou er geen problemen mee hebben als de Spaanse Grand Prix in de toekomst wordt verreden in Madrid.

Eerder dit jaar werd bekend dat de Spaanse hoofdstad Madrid gesprekken heeft gevoerd met Formule 1 CEO Stefano Domenicali. Er bestaan plannen om de Grand Prix naar de hoofdstad te halen, men heeft daarvoor een stratencircuit op het oog. Vanaf wanneer men mogelijk in Madrid wil racen, is niet duidelijk. Het contract van Barcelona loopt tot en met 2026 en de kans is dus aanwezig dat daarna Madrid op de kalender verschijnt.

Of de Grand Prix in Madrid er echt gaat komen is nog onduidelijk. Fernando Alonso zou er in ieder geval mee kunnen leven. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen stelt in gesprek met RaceFans dat hij er geen problemen mee heeft: "Ik weet niet precies wat de plannen zijn. De Formule 1 beslist of Madrid een serieuze kanshebber is of niet. Ik ben blij met Barcelona en ik zou ook blij zijn met Madrid, als ik hier tenminste nog ben in 2026. Als dat niet het geval is, dan kijk ik naar de race op de televisie."