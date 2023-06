'Zanzibar aast op plekje op Formule 1-kalender'

Het is algemeen bekend dat de Formule 1 graag een Grand Prix wil organiseren op het Afrikaanse continent. Eerder werden er pogingen ondernomen om de Zuid-Afrikaanse Grand Prix terug te brengen, maar dat plannetje is nog niet geslaagd. Het lijkt erop dat zich nu weer een nieuwe Afrikaanse kanshebber heeft gemeld.

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Veel landen, circuits en steden tonen interesse in het organiseren van een Grand Prix. Formule 1 CEO Stefano Domenicali gaat niet op alle interesse in, maar in de afgelopen jaren werden wel de Grands Prix van Miami, Las Vegas, Qatar en Saoedi-Arabië toegevoegd aan de Formule 1-kalender.

Zanzibar

Een Grand Prix op het Afrikaanse continent blijft echter een droom van de Formule 1-organisatie. Er werden al verregaande gesprekken gevoerd met Zuid-Afrika, maar daar is nog niets uitgekomen. Nu lijkt er een nieuwe kaper op de kust te liggen in de vorm van Zanzibar. Het Italiaanse Sportface meldt dat het eiland voor de kust van Tanzania een project van zo'n 500 miljoen euro wil opzetten, de Zanzibar Investment Promotion Authority zou geld willen investeren met steun van de overheid.

Fisichella

Volgens Sportface is voormalig Formule 1-coureur Giancarlo Fisichella betrokken bij het project en duurt de bouw van het mogelijke circuit zo'n 4 tot 6 jaar. Parlementslid en woordvoerder Toufiq Salim Turky sprak zich uit bij het medium: "We zijn trots dat we de zegen hebben van de president van Zanzibar om motorsport te introduceren in Zanzibar. Het wordt een echte gamechanger, niet alleen voor de race zelf, maar het zet Afrika en Zanzibar ook internationaal op de kaart."