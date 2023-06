Perez jaagt op sportieve revanche: "Zege is zeker mogelijk"

Sergio Perez kan snel sportieve revanche gaan nemen na zijn teleurstellende raceweekend in Monaco. Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix immers weer op het programma. Perez wil in Barcelona weer gaan vlammen en hij is van mening dat hij de race dan ook kan gaan winnen.

Perez zakte in Monaco volledig door het ijs. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur crashte in de kwalificatie waardoor hij de race vanaf de laatste plaats moest starten. In de Grand Prix bleef hij in het achterveld haken en raakte hij betrokken bij meerdere incidenten. Hij finishte de race ook in de achterhoede en zag zijn titelrivaal en teamgenoot Max Verstappen verder uitlopen in het wereldkampioenschap.

Perez wil aankomend weekend in Spanje gaan toeslaan. De Mexicaan aast op sportieve revanche en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. In zijn vooruitblik is hij duidelijk: "Ik wil mijn team gaan terugbetalen voor hun harde werk. We weten dat we op een goede dag de snelste auto hebben en dit circuit past normaal gesproken wel bij ons. Ik moet ervoor zorgen dat ik van het begin tot het eind een perfect weekend heb. Ik moet consistent zijn als ik de druk op Verstappen hoog wil houden. Ik moet ook meer races gaan winnen. Alles alles hier goed gaat, dan is dat zeker mogelijk."