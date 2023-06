De Vries wil momentum vasthouden: "Blij dat we direct weer gaan racen"

Nyck de Vries reist met een goed gevoel af naar Spanje. De Nederlandse AlphaTauri-coureur kende in Monaco een foutloos weekend en wil zijn goede vorm graag vasthouden. De Vries stond in de afgelopen weken onder grote druk en hij is er dan ook op gebrand om goed te presteren in Spanje.

De Vries finishte in Monaco voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en maakte in het gehele weekend vrijwel geen fouten. De Friese coureur pakte weliswaar geen WK-punten, maar hij nam wel veel positieve punten mee vanuit de race. Het was een fikse opsteker aangezien hij in de races daarvoor wat minder voor de dag kwam en er zelfs geruchten waren over een mogelijke exit bij het team.

Updates

De Vries wil in Spanje dan ook weer goed gaan presteren op het circuit nabij de stad Barcelona. De Nederlander spreekt zich uit in een persbericht van zijn team: "Ik ben blij dat we direct weer kunnen gaan racen aangezien we een aantal positieve punten kunnen meenemen uit Monaco, ook al waren de resultaten niet zo als we hadden gehoopt. Ik had een goed weekend zonder fouten. Het was mijn beste kwalificatie en qua performance waren we dichterbij de top tien dan eerst. We hadden daar al updates op de auto zitten, maar we zullen in Spanje zien of de cijfers uit Monaco representatief zijn."

Barcelona

De Vries kijkt uit naar de Spaanse Grand Prix. De AlphaTauri-coureur kent de baan goed en hij was er in het verleden ook succesvol: "Ik heb al veel tijd doorgebracht op het circuit in Barcelona, ik heb er gereden in de GP3 en ik won er in 2019 de Sprint in de Formule 2. In het jaar daarvoor werd ik tweede in de Feature Race. Iedereen heeft heel erg veel data aangezien het altijd het testcircuit was. Ik vind het een leuk circuit, het is een typische Europese baan en het Spaanse publiek is altijd heel erg enthousiast."