Sainz wil snel meer duidelijkheid over mogelijke contractverlenging

Carlos Sainz hoeft voorlopig nog niet te vrezen voor zijn plekje bij Ferrari. De Spanjaard heeft nog een contract tot en met 2024, maar hij wil zelf graag meer duidelijkheid hebben over zijn toekomst. Sainz wil zo snel mogelijk weten wat hem te wachten staat en hij geeft zelf aan dat er meer duidelijkheid moet komen voor het begin van volgend jaar.

Sainz rijdt sinds 2021 voor het team van Ferrari. De Spanjaard wist sinds die tijd één Grand Prix te winnen en eindigde daarnaast meerdere keren op het podium. Sainz vormt samen met Charles Lecerc het stabiele rijdersduo van Ferrari, maar of dat in de toekomst ook zo is, is nog onduidelijk. In de afgelopen weken gingen er geruchten rond over Ferrari-interesse in Lewis Hamilton, maar beide partijen hebben aangegeven dat hier niets van klopt.

Sainz wil in ieder geval zo snel mogelijk weten waar zijn toekomst ligt. Hij wil voor de start van 2024 meer duidelijkheid krijgen. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik wil vanzelfsprekend niet onthullen wat mijn strategie is bij gesprekken over een nieuw contract, dat deel ik nooit. In het verleden heb ik al vaker aangegeven dat ik tijdens een seizoen altijd wil weten wat er een jaar later gaat gebeuren. Ik heb eerder bij Renault ervaren hoe dat is als ik dat niet weet en dat was niet prettig. Ik wil alles goed gepland hebben, dat is mijn doel."