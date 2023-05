Brundle adviseert Perez: "Accepteer de genialiteit van Max"

Sergio Perez beleefde in Monaco een teleurstellend raceweekend. De Mexicaan crashte in de kwalificatie, scoorde geen WK-punten en zag zijn teamgenoot Max Verstappen verder uitlopen in het wereldkampioenschap. Martin Brundle adviseert Perez om de 'genialiteit' van Verstappen te accepteren en om verder voor het best mogelijke resultaat te gaan.

Perez sprak in de afgelopen maanden meermaals uit dat hij wereldkampioen wil worden. Hij begon aardig aan het seizoen met zeges in de straten van Jeddah en Bakoe. Het leverde hem het stempel van stratencircuit-specialist op, maar in de straten van Monaco ging het dus toch mis. Door zijn crash in de kwalificatie moest hij helemaal achteraan starten en kon hij zich niet naar voren vechten.

Maximaliseren

Verstappen won de Grand Prix en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit. Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle geeft Perez advies in zijn column voor Sky Sports: "Wat ik leerde toen ik erachter kwam dat ik de natuurlijke snelheid en het talent van Ayrton Senna, Michael Schumacher en Mika Häkkinen niet kon evenaren, was dat ik alles moest maximaliseren wat in mijn macht lag. Denk aan de afstelling, de starts, de in- en outlaps en het managen van verkeer."

Genialiteit

Brundle is dan ook van mening dat Perez moet accepteren dat Verstappen de betere coureur is. Volgens de Brit moet Perez het spelletje zo slim mogelijk spelen. Brundle wijst naar zijn eigen ervaringen: "Sergio is denk ik beter af als hij ervoor zorgt dat hij tweede wordt en dat hij de genialiteit van Max accepteert. Daarna moet hij het maximale uit zijn eigen speciale dagen halen. Die had hij bijvoorbeeld vorig jaar in Singapore en dit jaar in Bakoe."