Berger ziet 1988-scenario: "Puur naar performance kijkend is dat mogelijk"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won tot nu toe alle Grands Prix en ze hebben een enorme voorsprong op de concurrentie. Gerhard Berger ziet Red Bull domineren en hij is van mening dat de huidige situatie vergelijkbaar is met het legendarische seizoen 1988.

In 1988 werd de Formule 1 gedomineerd door het McLaren van Ayrton Senna en Alain Prost. De twee autosport-iconen vochten een wereldberoemd duel uit en wonnen vrijwel elke Grand Prix. In dat seizoen werden er 16 Grands Prix verreden en won het team van McLaren 15 races. De enige zege van een ander team kwam op naar van toenmalig Ferrari-coureur Gerhard Berger.

1988

De Oostenrijkse ervaringsdeskundige ziet momenteel een vergelijkbare situatie ontstaan in de Formule 1. Berger ziet dat Fernando Alonso momenteel moet wachten op een zege. In gesprek met Kronen Zeitung spreekt Berger zich uit: "Het seizoen van 1988 doet mij denken aan het huidige jaar. De omstandigheden zijn vergelijkbaar. Ik was toen een soort Alonso, ik wachtte af en reed meestal vooraan rond. Ik wachtte tot er iets gebeurde en ik kon toeslaan."

Problemen

Berger realiseert zich echter ook dat de huidige Formule 1 er heel anders uitziet dan in 1988. De Oostenrijker blijft echter wel bij zijn standpunt staan: "We moeten niet vergeten dat er vandaag de dag veel meer races zijn. Het is vrijwel onmogelijk dat al die races worden verreden zonder technische problemen of incidenten. Als je echter puur naar de performance kijkt, dan is een 1988-scenario zeker mogelijk."