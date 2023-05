Russell baalt: "Anders was ik sowieso derde geworden"

George Russell baalde na afloop van de Grand Prix van Monaco als een stekker. De Britse Mercedes-coureur leek op weg te zijn naar een derde plaats, maar in de slotfase ging het helemaal mis. In de regen maakte hij meerdere foutjes en na afloop stak hij de hand in eigen boezem.

Russell reed een zeer sterke race in de straten van Monaco. De Brit gokte op een Safety Car en op regenval. Het begon inderdaad te regenen, maar Russell kon nergens van profiteren. Hij ging de fout in en raakte onder meer de Red Bull van Sergio Perez toen hij ongecontroleerd de baan op kwam na een spin. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op.

Derde

Russell werd uiteindelijk als vijfde geklasseerd. Hij baalde na afloop van de race van zijn prestaties. De Britse Mercedes-coureur legde zijn situatie uit bij Sky Sports: "De derde plaats was zeker mogelijk. Mijn fout was niet te zien op de televisie. Ik reed comfortabel voor Lewis en Ocon omdat ik nog niet was gestopt voor nieuwe slicks. Ik ging van de hards direct naar de inters. Ik kwam toen achter de Ferrari's de baan op en die twee reden nog op de slicks. Effectief gezien reed ik dus derde."

Concentratie

Russell gooide daarna zijn eigen glazen in. Zijn fout zorgde ervoor dat hij niet meer kon meestrijden om de podiumplekken. De Brit baalt van zijn actie: "Er waren gele vlaggen dus ik ging langzamer rijden. Ik drukte op de rem en toen ging het fout. Dit is voor mij een harde les. Als je je niet goed concentreert, dan kunnen er dingen mis gaan. Ik baal hier enorm van, want als ik dit niet had gedaan was ik sowieso derde geworden."