De Vries opgelucht: "Al met al een prima weekend"

Nyck de Vries reed vandaag een redelijk stabiele Grand Prix van Monaco. De Nederlandse AlphaTauri-coureur pakte wederom geen punten, maar maakte geen fouten en kwam als twaalfde over de streep. Na afloop van de race heerste er dan ook veel tevredenheid bij De Vries.

De Vries heeft een lastige seizoenstart achter de rug. In de eerste paar races van het seizoen maakte hij veel foutjes en stond hij onder zware druk. In Monaco moest hij zich laten zien en dat deed hij. De Vries maakte amper foutjes en kwam zelfs voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda over de streep. De Japanner kampte met problemen en had het zwaar.

Desalniettemin was De Vries zeer tevreden met zijn resultaat. Voor het eerst dit jaar slaagde hij erin om indruk te maken en dat in de listige straten van Monaco. In gesprek met Viaplay sprak hij zich uit: "Al met al had ik een prima weekend. We hebben geen misstappen gezet in een lastig weekend op een lastig circuit. Qua pace was het wel een soort jojo-effect. Aan het begin van de race had ik Albon achter me zitten en pushte ik teveel voor Piastri. In het midden van de race betaalde ik dat weer terug."