Perez over titelkansen: "Ik moet de komende weken races winnen"

Sergio Perez was de grote verliezer van het Monegaskische raceweekend. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur crashte in de kwalificatie waardoor hij de race vanaf de laatste plaats moest starten. In de race kon hij ook geen vuist maken en kwam hij als zestiende over de lijn. Hij bood zijn excuses aan, aan zijn team.

Perez wilde dit weekend zijn status van stratencircuitspecialist waar maken. Niets bleek echter minder waar, want al in het eerste gedeelte van de kwalificatie knalde hij keihard in de muur. Het resulteerde in de laatste startplek en in de race ging hij de mist in toen het begon te regenen. Tot overmaat van ramp werd hij ook nog geramd door de Mercedes van George Russell.

Excuus

Perez zag zijn teamgenoot Max Verstappen verder uitlopen in het wereldkampioenschap. Hij wil in de komende races gaan toeslaan, maar ging eerst door het stof bij de internationale media: "We hebben de prijs betaald voor mijn fout op zaterdag. Dat is heel erg kostbaar geweest. Ik moet mijn excuus aanbieden aan het hele team. Dit soort fouten mag ik gewoon niet maken. Dit kan ik mij in de strijd om de wereldtitel niet veroorloven."

Kwaad tot erger

In de race van vandaag ging het ook niet helemaal naar wens voor Perez. Hij stelt dat het alleen maar slechter en slechter ging: "Het begon eigenlijk heel erg goed, maar al snel zat ik vast in het verkeer. Vanaf dat moment werd het heel erg lastig. Toen kwam de regen en waren we één van de laatste coureurs die naar binnen ging. Ik raakte de muur en daarna werd het een zooitje. Mijn voorvleugel brak na een moment met Hülkenberg toen hij remde in de chicane. Toen ging het van kwaad tot erger. Op die positie moet je immers risico nemen."