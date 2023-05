Perez diep door het stof: "Niet goed voor mijn titelkansen"

Sergio Perez beleefde gisteren in Monaco een enorm teleurstellende kwalificatie in de straten van Monaco. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur ging de fout in en crashte. Hij stak direct de hand in eigen boezem en bood zijn excuses aan. Laat op de avond bood hij ook nog eens zijn excuus aan, aan zijn fans.

Op sociale media liet Perez weten dat het zijn fout was. Hij deelde drie foto's waarop opvallend genoeg géén foto's te zien waren van zijn crash. Hij ging daarna in twee talen, Spaans en Engels, diep door het stof: "Het was mijn fout. Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn team Red Bull Racing. Morgen wordt het moeilijk om iets te bereiken, maar het is wel weer een nieuwe dag."

It was my mistake, sorry to all my team @redbullracing Tomorrow it will be difficult to do anything, but it will be a new day.



Fue mi error, una disculpa a todo mi equipo. Mañana será difícil, pero será un nuevo día.#SP11 #MonacoGP pic.twitter.com/YQxrggAuAP