Leclerc ontvangt gridstraf en verliest derde plek

Charles Leclerc kwalificeerde zich vandaag als derde in Monaco. Hij moest zich echter ook melden bij de stewards vanwege het blokkeren van Lando Norris in de tunnel. De stewards waren streng en wezen Leclerc als schuldige aan. Na lang overleg besloten ze hem een gridstraf van drie plaatsen te geven.

In de slotfase van het derde kwalificatiegedeelte ging Leclerc de mist in, in de tunnel. Hij reed bijna tegen de McLaren van Lando Norris aan terwijl de Brit net bezig was met een snel rondje. Norris moest remmen en kon een goede startplaats vergeten. De stewards bekeken de zaak en ze vonden dat Leclerc een fout had gemaakt. Ze bekeken straffen uit het verleden en besloten hem aan de hand daarvan drie plaatsen gridstraf toe te kennen. Hierdoor start hij morgen als zesde.