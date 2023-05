De Vries tevreden: "Was vandaag een prima kwalificatie"

Nyck de Vries beleefde een goede kwalificatie in de straten van zijn woonplaats Monaco. De AlphaTauri-coureur overleefde het eerste gedeelte van de kwalificatie en noteerde uiteindelijk de twaalfde tijd. De Vries was na afloop een tevreden man en was vooral blij met het verloop van het weekend.

De Vries staat momenteel onder grote druk bij het team van AlphaTauri. De Nederlandse coureur heeft nog geen WK-punt gescoord en blijft ver achter bij teamgenoot Yuki Tsunoda. In de Monegaskische kwalificatie hield De Vries de boel heel, maar was Tsunoda nog wel steeds sneller. Desalniettemin heerste er bij De Vries vooral tevredenheid na afloop van de sessie.

Tevreden

De Vries had vanzelfsprekend op meer gehoopt, maar zijn huidige prestatie was zeker niet slecht. Na afloop van de kwalificatie beaamde hij dat ook in gesprek met Viaplay: "Ik ben op zich wel tevreden met mijn kwalificatieresultaat. Het is tot op heden een solide weekend voor ons geweest. Uiteraard willen we nu meer, maar ik denk persoonlijk dat het vandaag een prima kwalificatie is geweest."

Reageren

De Vries merkte in Monaco dat het verkeer een grote rol kan spelen bij het neerzetten van een goede rondetijd. Hij merkte tijdens de vrije trainingen dat het nogal 'tricky' kan worden: "Je bent de hele tijd dynamisch aan het reageren. Je kan eigenlijk niet anticiperen omdat je niet weet wat er komen gaat. Dat maakt het gewoon ontzettend moeilijk hier. Volgens mij is de twaalfde plek mijn beste kwalificatieresultaat, want in Monza was het P 13 min vijf."