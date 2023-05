Russell beboet voor pitlane-overtreding in Monaco

George Russell heeft de vrijdag in Monaco met een minpunt beëindigd. De Britse Mercedes-coureur reed zeker geen slechte sessies en kon voor het eerst kennis maken met de nieuwe updates van zijn team. Toch maakte Russell één klein foutje en dat heeft hem een boete opgeleverd.

In Monaco mogen de coureurs maximaal 60 kilometer per uur rijden. De wedstrijdleiding treedt zeer streng op tegen coureurs die de snelheidslimiet overtreedt in de krappe pitlane. Russell reed tijdens de tweede vrije training met een snelheid van 60,2 kilometer per uur door de pitstraat. Hij moest zich daarna melden bij de stewards en voor deze minimale overschrijding moet hij een boete van 100 euro betalen.