De Vries kan weer lachen: "Het was een solide vrijdag"

Nyck de Vries kende een redelijke vrijdag in de straten van Monaco. De Nederlandse AlphaTauri-coureur staat onder grote druk, maar maakte in de eerste twee vrije trainingen geen fout. De resultaten waren niet bepaald sterk, maar De Vries weet wat hij kan doen om de situatie onder controle te krijgen.

De Vries sloot de eerste vrije training af op de zestiende plaats met een 1:15:083 als snelste tijd. In de tweede vrije training werd hij zeventiende en reed hij ditmaal een 1:13:663. In beide trainingen was zijn teamgenoot Yuki Tsunoda sneller, maar het verschil was iets minder groot dan normaal. Wat wel opviel, was dat De Vries in beide trainingen ruim 30 rondjes reed.

Solide

Na afloop van de twee vrije trainingen was De Vries redelijk tevreden met het resultaat. De Friese AlphaTauri-coureur sprak zich uit in een persbericht van zijn team: "Ik geniet van deze baan. Ik heb hier geracet in de Formule 2 en de Formule E, maar hier rijden in het hoofdprogramma is echt iets anders. Ik denk dat het een solide vrijdag was waar we progressie hebben geboekt in beide sessies. Ik voel mij steeds comfortabeler met de auto op deze baan, maar we moeten nog steeds iets doen met de balans."

Uitdaging

De Vries weet wat er moet gebeuren om vandaag beter voor de dag te komen. De AlphaTauri-coureur weet waar hij performance kan vinden: "De baan in Monaco is niet bepaald een circuit dat heel gevoelig is voor aerodynamica. We moeten dus meer performance gaan zoeken op andere vlakken met onze nieuwe updates. We gaan ons huiswerk doen vanavond en we moeten het morgen clean houden. Er zullen veel auto's op de baan zijn tijdens Q1, dus het wordt een uitdaging."