Perez baalt: "Qua pace was het zeker geen goede dag"

Red Bull Racing kende een wisselvallige vrijdag in de straten van Monaco. Max Verstappen reed in de tweede sessie de snelste tijd nadat hij het eerder op de dag moeilijk had. Sergio Perez presteerde in de middag nog veel slechter en hij is dan ook niet tevreden met het resultaat.

Perez begon de eerste vrije training nog aardig. Waar zijn teamgenoot Max Verstappen hardop klaagde over zijn auto, reed Perez gewoon de vierde tijd. In de tweede training op het Monegaskische asfalt lagen de zaakjes echter iets anders en kwam de Mexicaanse Red Bull-coureur niet verder dan de redelijke teleurstellende zevende tijd.

Na afloop van de trainingen spreekt Perez dan ook zijn teleurstelling uit. Hij had op meer gehoopt en weet dat dit dan op zaterdag moet gaan gebeuren. In zijn terugblik op de vrijdag legt hij zijn situatie uit: "Op het gebied van de pace was het vandaag zeker geen goede dag. Ik denk dat de eerste vrije training veel beter ging dan de tweede training. We hebben veranderingen gemaakt en we hebben nu genoeg tijd om hier eventjes naar te gaan kijken. Hieruit moeten we dan het beste gaan uitkiezen voor de kwalificatie van morgen."