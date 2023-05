Wolff opgelucht: "De auto is in ieder geval niet slechter geworden"

Het team van Mercedes rijdt dit weekend voor het eerst met het nieuwe updatepakket. In de straten van Monaco rijden Lewis Hamilton en George Russell voor het eerst weer met sidepods en vooralsnog doen de updates hun werk. Teambaas Toto Wolff stelt dat de prestaties in ieder geval niet slechter zijn geworden.

Lewis Hamilton zette in de eerste vrije training de derde tijd neer en gaf zijn team daarmee wat hoop. Ook in de tweede vrije training reed het team zonder problemen rond en dat zorgde voor een klein beetje positivisme. Hamilton was zeker niet ontevreden en men kijkt zelfs alweer een beetje uit naar de kwalificatie van morgen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is ook in zijn sas met het nieuwe updatepakket. De Oostenrijker ziet de eerste gevolgen van de updates en daar is hij wel over te spreken. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports legt hij de situatie uit: "De auto is met deze updates in ieder geval niet slechter geworden. Dat is vooral hier in Monaco geen slechte zaak. De tijden zaten vandaag ook heel erg dicht bij elkaar. Als je buiten Verstappen rekent, in ieder geval wel. Wat betreft de auto, die heeft ons nog niets laten zien wat ons niet bevalt."