Hamilton kan weer lachen: "Ik voel zeker de verbeteringen"

Het team van Mercedes introduceert dit weekend een enorm updatepakket. De Duitse renstal rijdt dit weekend onder meer met een nieuwe sidepod, nieuwe wielophanging en ook onderhuids is er het één en ander aangepast. Lewis Hamilton is in ieder geval te spreken over zijn geüpdatete auto.

Hamilton kende een opvallend goede vrijdag in de straten van Monaco. De Britse zevenvoudig wereldkampioen noteerde derde tijd in de eerste vrije training en was in de tweede vrije training de zesde man op bijna een halve seconde van de snelste tijd van Max Verstappen. Het zorgde voor de nodige positieve gevoelens bij zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Data

Na afloop van de eerste twee vrije trainingen was Hamilton te spreken over zijn bolide. Hij deelde zijn enthousiasme met de rest van de wereld en wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat we heel erg veel data hebben. Het is niet de beste plek om een update uit te proberen. De auto voelde over het algemeen eigenlijk best goed aan. Het is jammer dat we aan het einde van de sessie verder achterbleven dan ik had gehoopt."

Uitpersen

Ondanks dat de tweede vrije training niet geheel naar wens verliep voor Hamilton, was hij wel tevreden met zijn dag. De Brit is van mening dat de updates vooralsnog hun werk doen en dat stemt hem meer dan tevreden: "Ik voelde zeker de verbeteringen! Ik ben daar echt enorm dankbaar voor. We moeten er nu gewoon mee doorgaan en dan gaan we nu dus kijken of we iets meer uit onze auto weten te persen."