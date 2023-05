Horner had andere keuze gemaakt als Honda niet was gestopt

Honda maakte eerder deze week bekend dat ze in 2026 weer terugkeren in de Formule 1 als motorleverancier van Aston Martin. Tot en met 2021 werkte de Japanners nog samen met Red Bull Racing. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner had de wereld er anders uitgezien als Honda eerder deze keuze had gemaakt.

Toen duidelijk werd dat Honda de Formule 1 ging verlaten, besloot men bij Red Bull om door te pakken. De Oostenrijkse renstal richtte Red Bull Powertrains op en ontwikkelt nu zelf krachtbronnen. Vanaf 2026 gaan ze samenwerken met Ford en is een nieuwe samenwerking met Honda voorlopig dus van de baan.

Teambaas Christian Horner geeft aan dat zijn team bij een snellere keuze van Honda, zelf ook een andere keuze had gemaakt. De Brit wordt geciteerd door Motorsport.com: "Honda heeft het besluit genomen om te vetrekken in 2020 genomen. Dat dwong ons om een andere route te kiezen voor de langere termijn, om te kijken naar wat voor ons het best zou zijn. We hadden deze stap niet gezet als Honda niet was vertrokken. Eigenlijk moeten we Honda dankbaar zijn voor het duwtje dat ze ons hebben gegeven in de richting van onze eigen motorafdeling."