Horner reageert op Mercedes-updates: "Ze hebben veel budget gebruikt"

Het team van Mercedes introduceert dit weekend in Monaco een grote update. De Duitse renstal hoopt hiermee een flinke inhaalslag te kunnen plegen. Bij Red Bull Racing heeft men de updates met verregaande interesse bekeken, Christian Horner stelt dat Mercedes veel budget heeft gebruikt voor de update.

De wagens van Lewis Hamilton en George Russell ziet er dit weekend overduidelijk anders uit dan voorheen. Mercedes heeft afscheid genomen van het zeropod-design en rijdt nu met sidepods die veel weg hebben van het ontwerp van Red Bull Racing. Of de updates echt effect hebben, is momenteel nog niet te zetten. Teambaas Toto Wolff was daar ook al duidelijk over voorafgaand het raceweekend.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner had al een blik geworpen op de geüpdatete bolide van zijn concurrent. De Brit was er duidelijk over op de persconferentie voor de teambazen in Monaco: "Om eerlijk te zijn, ik heb er nog niet uitgebreid naar gekeken. Visueel zien de auto's er wel anders uit. Soms hebben de dingen die je juist niet ziet, het meeste effect. Iets wat verstopt zit heeft vaak veel effect. Ze hebben een significante hoeveelheid nieuwe onderdelen meegebracht, dus ze hebben ook een significant aantal van hun budget gebruikt."