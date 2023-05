De Vries past helmontwerp aan voor 'thuisrace'

Nyck de Vries rijdt dit weekend voor het eerst in de Formule 1 in zijn woonplaats Monaco. De Nederlandse AlphaTauri-coureur hoopt op een goed resultaat en zijn eerste WK-punten. Hij zal gaan jagen op een goed resultaat met een speciale helm geïnspireerd op de kenmerken van Monaco.

Veel coureurs kiezen dit weekend voor een speciale helm. Ook De Vries heeft deze keuze gemaakt, al gaat het bij hem slechts om details. De blauwe en witte kleuren komen namelijk nog steeds terug in het design, maar zijn nu wel voorzien van speelkaarten en dobbelstenen. Dit verwijst naar de casino's in Monaco, ook de kleuren van de Friese vlag zijn nog steeds te zien op de helm.

New helmet design of Nyck de Vries for the #MonacoGP

馃帹 NJ Design#ndv21 #devries #alphatauri #formula1 #f1 #helmet #motorsport pic.twitter.com/i33Nlf2BHf