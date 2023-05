De Vries leeft toe naar Monaco: "Won hier mijn eerste Formule 2-race"

Nyck de Vries gaat dit weekend in de straten van Monaco op jacht naar zijn eerste WK-punten van het seizoen. De Nederlandse AlphaTauri-coureur heeft een succesje hard nodig en heeft het geluk dat hij de straten van Monaco zeer goed kent. De Vries kijkt in ieder geval uit naar de race in zijn woonplaats.

De Vries is bezig met een lastig seizoen. In de eerste vijf Grands Prix van het jaar heeft hij nog geen puntje gescoord en bleef hij achter bij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Vries keert dit weekend terug op een circuit dat hij zeer goed kent, hij woon in de dwergstaat en hij reed in de opstapklassen ook al om de Monegaskische omloop.

Hoogtepunt

De Vries kijkt uit naar de Grand Prix door de straten van zijn woonplaats. De Nederland is dat ook positief in de vooruitblik van zijn team AlphaTauri: "Monaco is één van de hoogtepunten van het seizoen. Het is ook een soort thuisrace voor mij, want ik woon hier. Ook het circuit zelf en de sfeer rondom de race zijn heel erg speciaal. Ik kijk er enorm naar uit, maar binnen het team denken we vooral aan onze collega's op de fabriek en iedereen in de regio die is getroffen door de overstromingen."

Formule 2

De Vries geeft aan dat hij het fijn vindt om tijdens het raceweekend in zijn eigen bed te kunnen slapen. Tijdens de afgelopen weken zag hij zijn woonplaats steeds verder transformeren in een circuit. Hij heeft daarnaast ook goede herinneringen aan het circuit: "Ik heb al eerder in Monaco geracet. Sterker nog, ik won hier in 2017 mijn eerste Formule 2-race tijdens de Sprint. In 2019 won ik de Feature Race vanaf de pole position. Het is enorm speciaal dat ik dit jaar onderdeel ben van het hoofdprogramma in Monte Carlo. Dat is enorm cool."