Aston Martin CEO: Willen Alonso ook in 2026 in het team hebben

Aston Martin-CEO Martin Whitmarsh staat ervoor open om Fernando Alonso nog in 2026 bij het team te houden. Honda, de motorleverancier van Aston Martin vanaf 2026, zegt ‘totaal geen bezwaar’ te hebben om Alonso in dat jaar bij het team te hebben, wat betekent een contractverlenging voor de tweevoudig wereldkampioen in het verschiet ligt, míts de performance er nog is.

Het nieuws van Aston Martin en Honda zorgde voor veel verrassende reacties, maar Aston Martin-CEO Martin Whitmarsh kan de keuze voor de Japanse fabrikant met gemak verklaren. Volgens de topman moet de Britse renstal voor totale onafhankelijkheid kiezen, wil het serieus zijn in haar ambitie om in de nabije toekomst de wereldtitel te behalen.

2026 duurt nog wel even, maar Whitmarsh denkt graag op de zaken vooruit. Toen de geruchten over Honda en Aston Martin verspreid werden, vroegen velen zich af of een samenwerking tussen Alonso en Honda wel goed zou kunnen werken. De Spanjaard uitte zich in 2015, toen hij voor McLaren reed, zeer kritisch naar de toenmalige motorpartner Honda. Maar de Japanners lieten bij de aankondiging tussen de vanaf 2026 geldende samenwerking geen wrok te koesteren, en meenden geen bezwaar te hebben als Alonso dan nog voor Aston Martin zou rijden.

Zodoende denkt Whitmarsh graag hardop na over een verlenging van Alonso's contract: "Het is duidelijk dat Fernando (Alonso) het geweldig doet. Ik ben zeer blij dat we hem in ons team hebben. Ik heb een tijdje geleden al met hem gepraat over welke richting we op willen gaan. Hij is zeer intelligent, en ik weet zeker dat in het heetst van de strijd iedereen wel eens een bepaalde opmerking heeft gemaakt", doelt Whitmarsh op de GP2 engine-opmerking van Alonso in 2015.

"Honda heeft zowel het 2021 als 2022 wereldkampioenschap gewonnen, en tenzij wij ze dit jaar nog kunnen verslaan, gaan ze het dit jaar ook voor elkaar krijgen. Daarom zijn ze een goede keuze voor ons, en ik denk dat Fernando dat ook ziet. Waarschijnlijk ligt de planning buiten zijn horizon. We hebben een auto die capabel is om races te winnen, en we zullen nog sterker worden. Te zijner tijd zullen we gesprekken voeren om te kijken wat Fernando wil. Ik hoop dat hij nog een aantal jaar door wil gaan. Als hij dan nog net zo fit en snel is zoals nu, dan zou het geweldig zijn om hem in 2026 in de auto te hebben."