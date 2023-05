AlphaTauri blijft volledig in handen van Red Bull en zal als juniorteam blijven fungeren

Red Bull heeft haar keuze gemaakt. AlphaTauri zal niet aan andere partijen verkocht worden, en blijft dus volledig in handen van de regerend wereldkampioen. Ook weet Dr. Helmut Marko, de excentrieke adviseur van de Oostenrijkse renstal, te onthullen dat AlphaTauri als het juniorteam van Red Bull zal blijven fungeren.

De toekomst van AlphaTauri was de afgelopen maanden onzeker nadat de nieuwe Red Bull CEO Oliver Mintzlaff aangaf niet tevreden over de prestaties van de Italiaanse renstal te zijn. Ook Dr. Helmut Marko kon toen niet anders toegeven dan dat de Italiaanse renstal flink aan de bak moet om zowel haar circuit- als commerciële prestaties moet verbeteren.

Na wekenlange brainstormsessies, lijkt Red Bull er eindelijk maar toch uit te zijn. Na eerdere geruchten dat de energiedrankjesgigant AlphaTauri te koop zou hebben aangeboden, kan Marko nu bevestigen dat deze beslissing niet aan de orde is. Het Formule 1-team uit het Italiaanse plaatsje Faenza blijft dus volledig in handen van Red Bull. Ook meent Marko in een Youtube interview met Formel1.de, een partner van Motorsport.com, dat AlphaTauri als juniorteam van Red Bull gerund zal blijven worden.

De beslissing betekent dat het team in Italië blijft, terwijl haar aanwezigheid in Engeland vergroot zal worden. Marko weet namelijk te melden dat CEO Mintzlaff heeft gevraagd om 'zoveel mogelijk samenwerkmogelijkheden met Red Bull te hebben als dat de regels toestaan.' "De samenwerking met Red Bull zal nog hechter worden, ook wat betreft het budgetplafond. Peter Bayer (Nieuwe CEO van AlphaTauri vanaf 2024) zal met zijn kennis van de FIA van zeer belang voor ons zijn. Deze informatie zal ook richting Red Bull vloeien."

Ondanks de aankomende veranderingen, benadrukt Marko dat de basis in Faenza zal blijven bestaan, en dat de rest van het personeel in Italië zal blijven, inclusief Bayer en AlphaTauri-teambaas vanaf 2024 Laurent Mekies. Volgens de huidige teambaas Franz Tost, die na dit seizoen met pensioen zal gaan, zou AlphaTauri sowieso in Italië blijven. "We hebben alle infrastructuur hier al. In Engeland heeft AlphaTauri veel mensen zitten, namelijk onder andere het gehele aeroteam. Dus stel dat we nieuwe mensen aannemen en die willen niet naar Italië komen, dan kunnen ze vanuit Engeland werken."

Tot slot kan er nog een component aangepast worden, en dat is de naam van het team. Momenteel draagt het juniorteam van Red Bull uiteraard nog de naam AlphaTauri, maar volgens Tost heeft de Red Bull-top nog niks besloten: "Dat moeten ze nog beslissen. Dat ligt in de handen van Red Bull", sluit Tost af.