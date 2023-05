Aston Martin: 'Onafhankelijkheid' cruciaal om concurrenten te verslaan

Eerder vandaag kwam het verwachte nieuws naar buiten dat Aston Martin F1 vanaf 2026 met motorleverancier Honda zal gaan samenwerken. Vanaf dat jaar wordt Mercedes als partner voor Honda verwisseld, een beslissing die volgens Aston Martin-topman Dan Fallows volledig te maken heeft met het doel om wereldkampioen te worden.

Momenteel heeft het Formule 1-team van Aston Martin nog Mercedes als partner. De Duitse fabrikant levert motoren, versnellingsbakken en onderdelen van de achterwielophanging aan Aston Martin, een samenwerking die volgens technisch Aston Martin-kopstuk Dan Fallows tot nu toe zeker goed heeft uitgepakt. Bij de Miami Grand Prix liet de voormalig Red Bull-technicus weten dat Aston Martin zeer blij is met het puike werk dat Mercedes levert.

“We zijn zeer blij met wat we krijgen. Ze (Mercedes) leveren de versnellingsbak, delen van de achterwielophanging en de PU natuurlijk ook, en daar zijn we zeer tevreden mee. Wij als ingenieurs moeten natuurlijk roeien met de riemen die we hebben, maar tot nu toe komen we niks tekort”, liet Fallows weten.

Toen het nieuws naar buiten werd gebracht dat Aston Martin vanaf 2026 voor Honda kiest, zorgde dat voor veel verrassende reacties binnen de muren van de Formule 1-wereld. Maar Aston Martin-CEO Martin Whitmarsh kan de beslissing met gemak rechtvaardigen:

"Naar mijn mening is het lastig om kampioenschappen te winnen zonder dat je een volledig functionerend F1-team tot je beschikking hebt. Daarom hebben we deze keuze gemaakt, en zijn we ontzettend blij om Honda als partner te hebben. Mercedes zijn geweldige partners van ons geweest, en zullen dat blijven. Maar zij zijn hier net zo goed om successen te behalen, en dus zal daar frictie ontstaan."

"Daarom hebben we die keuze gemaakt. Het werkt nou eenmaal zo in de Formule 1 dat het extreem lastig zou worden om een team zoals Mercedes te verslaan, vooral als je afhankelijk van hen bent om bepaalde onderdelen en componenten geleverd te krijgen. Het merk Aston Martin met de ambitie van Lawrence Stroll en de geweldige samenwerking met Honda is het signaal dat we hier zijn om te winnen, en daarvoor hebben we een volledige integratie nodig van faciliteiten, processen en aanpak."

"Het gaat erom dat we dit team willen laten opgroeien. In de Formule 1 heb je als doel dat je wil winnen. Dus moet je je concurrenten en eventuele partners kunnen verslaan, en daar is onafhankelijkheid voor nodig. We zijn bezig om gloednieuwe faciliteiten te bouwen, en langzaamaan gaan we een eigen richting op. Dat heeft niks met Mercedes te maken, zij leveren ontzettend goed werk, maar we zijn hier natuurlijk om hen te verslaan, en daarvoor moeten we zelfvoorzienend zijn", sluit Whitmarsh af.