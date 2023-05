Alonso denkt aan 24 uur Le Mans-deelname met Max: "Dat zou een eer zijn"

Eind vorig jaar flirtten coureurs Fernando Alonso en Max Verstappen al met elkaar over een toekomstige deelname aan de 24 uursrace van Le Mans, maar nu doet Alonso er nog een schepje bovenop. Volgens de Spanjaard zou het een hele eer zijn om samen met Verstappen aan de legendarische langeafstandsrace deel te nemen.

Binnen de contouren van het Circuit de la Sarthe is de naam van Fernando Alonso zeker bekend: de Aston Martin-coureur wist namelijk in 2018 en 2019 de beroemde 24 uursrace te winnen. Het is geen geheim dat Alonso van racen houdt, en lijkt daarin een perfecte match gevonden te hebben; namelijk Max Verstappen.

Ook Verstappen hintte al meermaals naar een toekomstige deelname in de wereld van het enduranceracen, en nadat Alonso eind vorig jaar een publiekelijke uitnodiging naar het adres van de Nederlander stuurde, reageerde Verstappen met veel enthousiasme.

Vooruitkijkend op de toekomst, is Alonso opnieuw door internationale media geciteerd dat hij droomt van een Le Mans samenwerking met Verstappen: "Als er in de toekomst een kans is (om de 24u van Le Mans met Verstappen) te rijden, zeker", begint Alonso. "We zijn hele goede vrienden en houden altijd contact met elkaar. Het zou geweldig zijn om Le Mans te doen – als ik ooit nog aan die race zou gaan deelnemen, dan is het wel met Max (Verstappen)."

"Je weet dan dat, als jij na je stint naar binnen komt om de auto aan je teamgenoot door te geven, die in goede handen is. Dat zou een eer zijn", concludeert Alonso.