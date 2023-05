Horner verwacht vrouwelijke coureurs in opleidingsploeg: "Kwestie van tijd"

Het team van Red Bull Racing staat bekend om hun uitgebreide talentenploeg. Het Red Bull Junior Team heeft al veel grote talenten naar de Formule 1 weten te brengen, maar een vrouwelijke coureur wist bij het team nog niet door te breken. Volgens Christian Horner is dit echter een kwestie van tijd.

Red Bull stond aan de wieg van de Formule 1-loopbanen van onder meer Max Verstappen, Carlos Sainz, Sebastian Vettel en Pierre Gasly. In de opstapklassen zijn de kleuren van Red Bull dan ook veelvuldig zichtbaar, maar in de F1 Academy is dit niet het geval. In deze nieuwe klasse rijden alleen vrouwen en het is de bedoeling dat ze kunnen doorstromen naar de Formule 2 of de Formule 3.

Geweldig

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner staat volledig achter de F1 Academy en stelt dat steeds meer meisjes en vrouwen interesse krijgen in de sport. In gesprek met The Financial Times spreekt Horner zich uit: "Ik denk dat we een grotere talentenpool gaan zien, zolang er dan de steun is om ze in de opstapklassen te begeleiden. Het is geweldig om meer vrouwen in de autosport te zien. Ik zie geen reden waarom vrouwen niet op het hoogste niveau zouden kunnen rijden."

Kwestie van tijd

In het Red Bull Junior Team rijden momenteel louter jongens. Horner denkt dat daar verandering in kan komen en legt uit wanneer hij dat verwacht: "Vorig jaar hadden we een Japanse die best getalenteerd leek. We houden het dus de hele tijd in de gaten. In plaats van te kijken naar de huidige groep, kijken we naar de leeftijdscategorie 12 en 13 waarvan we een toestroom zien in de karts. Het is slechts een kwestie van tijd voordat we er eentje vinden."