Brown prijst sfeer in het team: "Zijn ook heel blij met de line-up"

Het team van McLaren heeft een wisselvallige start van het seizoen achter de rug. De wintertest en de seizoenstart verliepen niet geheel naar wens, maar inmiddels staan ze vijfde in het constructeurskampioenschap. McLaren CEO Zak Brown is in ieder geval positief over de situatie binnen het team.

McLaren rijdt dit jaar met het rijdersduo Lando Norris en Oscar Piastri. De twee coureurs hebben allebei al punten gescoord en hebben tot nu toe 14 WK-punten verzameld voor hun renstal. Norris heeft tien punten gepakt en Piastri heeft de overige vier punten bij elkaar gereden. Ondanks dat er een flinke reorganisatie is doorgevoerd in de top van het team, is men zeer tevreden.

McLaren CEO Zak Brown is trots op de gang van zaken binnen het team. De Amerikaan deelt zijn enthousiasme graag met de buitenwereld en doet dat bij de internationale media: "De energie binnen het team is geweldig. Als je een slecht weekend heb, sta je gewoon weer op. Iedereen heeft enorm veel motivatie. De teamcultuur is geweldig en daar is Andrea Stella ook op gefocust. We zullen goede en slechte dagen krijgen, dat hoort erbij. We hebben er wel zin in. We zijn blij met onze line-up, ik denk dat onze coureurs voor de toekomst net zo goed zijn als de rest."