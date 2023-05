Horner ziet frustratie bij concurrentie: "Ze worden verslagen door een energiedrankje"

Het team van Red Bull Racing is momenteel veel sneller dan de concurrentie in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is de fabrieksteams van Ferrari en Mercedes de baas en ook Aston Martin kan de Red Bull-bolides niet bijhouden. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zijn de autofabrikanten daar niet blij mee.

Red Bull Racing heeft tot nu toe alle Grands Prix van het huidige seizoen gewonnen. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez vechten vooral met elkaar. De teams van Ferrari, Mercedes en Aston Martin kunnen Red Bull momenteel nog niet verslaan en dat zorgt voor veel frustratie. Men weet ook dat Red Bull vanaf 2026 weer fabriekssteun zal krijgen als ze samen met Ford krachtbronnen gaan produceren.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner maakt zich daar niet zo druk om. De Britse teambaas stelt in gesprek met The Financial Times dat de fabrieksteams niet zo blij zijn met de snelle Red Bulls: "Ik denk dat het hen wel kwaad maakt. Als je een automerk bent en je wordt verslagen door een stel gasten van een energiedrankjesbedrijf... Soms is het een beetje ongemakkelijk, maar het laat zien dat alles mogelijk is als je de juiste mensen en tools bij elkaar zet. We hebben dat met het chassis gedaan, dus waarom kunnen we dat ook niet met de krachtbron?"