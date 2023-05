Wolff belooft verbetering na zitpositie-kritiek Hamilton

Het is overduidelijk dat Lewis Hamilton momenteel worstelt met zijn Mercedes-bolide. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft het lastig en klaagde recent nog over het feit dat hij te ver naar voren zit in zijn auto. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft deze kritiek gehoord en belooft verbetering.

Mercedes wilde dit jaar terugslaan na een tegenvallend 2022, maar vooralsnog is Red Bull Racing veel te snel en vechten ze vooral met Ferrari en Aston Martin. Hamilton heeft het zeer zwaar en kan zijn plek in de auto niet vinden. Enkele weken geleden liet hij weten dat hij te ver naar voren zit in zijn auto, hij gaf aan dat het voelde alsof hij tussen de voorwielen in zat.

Irritatie

Teambaas Toto Wolff heeft de klachten van Hamilton ook gehoord en hij geeft aan dat er iets mee gedaan gaat worden. Wolff legt de huidige situatie uit in gesprek met Speedweek: "We hebben 15 centimeter speling op het gebied van de positie van de cockpit. Het klopt dat onze cockpit verder naar voren zit dan bij andere teams en dat zorgt weer voor irritatie bij Lewis. Dit was echter ook al het geval in 2022."

Luisteren

Wolff denkt dat het aanpassen van de positie van de coureur niet voor problemen met bijvoorbeeld de balans zal gaan zorgen. De Oostenrijkse teambaas stelt dat hij naar Hamilton luistert: "Het is vanuit een technisch oogpunt geen probleem. We kijken naar de positie van de coureur omdat het niet zozeer gaat om iets rationeels als de balans of de aerodynamica, maar het gevoel van de coureur. Lewis is heel erg duidelijk over wat hij wil en we luisteren daar naar."