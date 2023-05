Horner hekelt overvolle kalender: "Op een keer bereik je een breekpunt"

Ondanks het cancelen van de Grand Prix van Emilia-Romagna blijft de huidige Formule 1-kalender overvol. Inclusief de race in Imola staan er dit jaar 23 Grands Prix op de kalender. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner hekelt dat aantal en stelt dat er een punt wordt bereikt waarbij het teveel wordt.

Gisteren werd duidelijk dat de Grand Prix van Emilia-Romagna aankomend weekend niet doorgaat vanwege de overstromingen in de regio. De wedstrijd is niet officieel afgelast, maar het lijkt vrijwel onmogelijk om de race op een ander moment in te plannen. Volgend jaar staat deze Grand Prix wel weer gewoon op de kalender en men denkt aan een recordaantal van 24 Grands Prix.

Breekpunt

Niet iedereen is het eens met dit enorme aantal races. Red Bull-teambaas Christian Horner is er een fel tegenstander van, de Brit spreekt zich kritisch uit bij FT: "Je bereikt het punt waar je je begint af te vragen of het niet te veel wordt. 23 races is een bizar aantal en dat geldt ook voor de afstand die we in een jaar moeten afleggen. Ik denk dat het beter zou zijn als we de competitie verbeteren in plaats van dat we nieuwe races blijven toevoegen aan de kalender. Op een gegeven moment bereik je een breekpunt en dat gaat niet lang meer duren."

Domenicali

Horner heeft dan ook een ideaal aantal races in zijn hoofd. De Britse teambaas denkt dat er een groot aantal Grands Prix moet verdwijnen: "Ongeveer 18 races is goed. Het probleem is dat Stefano Domenicali hetzelfde trucje elke keer blijft uitvoeren. Het zegt dan dat Silverstone misschien niet door kan gaan en dat Monza moeilijk wordt. Daarna zegt hij dat we die twee en Monaco echt niet kunnen verliezen. Dan begint hij over Las Vegas en dan gaan we naar Las Vegas."