Ralf Schumacher verwacht derde titel Verstappen: "Het is te duidelijk"

Max Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap en duelleert vooral met zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez. Ralf Schumacher denkt dat Verstappen deze strijd makkelijk kan winnen.

Red Bull Racing is op een ijzersterke wijze aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal won met Verstappen en Perez de eerste vijf Grands Prix van het jaar. Verstappen won drie Grands Prix en Perez zegevierde in de straten van Jeddah en Bakoe. De Mexicaan wil de strijd aangaan met Verstappen, maar de Nederlander lijkt momenteel sterker te zijn.

De kans is dan ook aanwezig dat de fans dit jaar worden getrakteerd op een intern titelduel tussen Verstappen en Perez. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag omdat Verstappen in Miami zeer dominant was. Ook oud-coureur Ralf Schumacher gelooft dat niets van en hij wordt door Ran.de gevraagd of hij tegenstand voor Verstappen verwacht: "Nee, het is te duidelijk. We zagen in Miami, dat als alles normaal gaat, Max echt een klasse apart is. Perez is wel geweldig bezig en hij is ook een fantastische teamgenoot."