Szafnauer niet ongerust: "Hebben nog 75 races te gaan" in 100-race plan

De Franse Formule 1-renstal Alpine heeft een 100-race plan opgesteld. De missie is om binnen honderd races om met de Grand Prix-overwinningen en titelgevechten mee te kunnen doen. Een ambitieuze doelstelling, die volgens velen wat vertraging begint op te lopen. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer blijft echter kalm, en stelt dat er nog genoeg races te gaan zijn voordat de deadline zou gaan verlopen.

Vorig seizoen behaalde Alpine een goede vierde eindstek in het constructeurskampioenschap, en meenden tijdens de recentelijke winterstop wat betreft voorwaarts gezette stappen er nog een flinke schep bovenop te willen doen. Dat plan is echter niet geheel gelukt, want niet alleen valt de performancewinst tot nu toe dit seizoen tegen, ook lijken de andere middenveldteams dichterbij te komen.

Het ambitieuze 100-race plan lijkt volgens criticasters in gevaar te komen. Onlangs riep Alpine CEO Laurent Rossi dat zijn team nu vaart moet beginnen te maken, en vuurde een waarschuwing af naar Szafnauer. De Roemeens-Amerikaanse teambaas lijkt zich echter niet ongerust te maken, en meent dat er nog genoeg marge over is voor het team om de nodige stappen te kunnen maken.

"Toen we het 100-race plan maakten, hebben we ook een planning in elkaar gezet om de benodigde infrastructuur en kennis te vergaren. Daar zijn we nu druk mee bezig. Je moet de juiste mensen en het juiste gereedschap hebben. Ik heb het niet bijgehouden, maar we hebben nog zo'n 75 races te gaan. Dus stel dat we 25 races per jaar hebben, dan hebben we 3,5 jaar te gaan. In die 3,5 jaar krijgen we een nieuwe simulator, een nieuwe manager daarvoor, die dingen gaan komen. En wanneer ze er zijn, dan gaan we stappen maken", concludeert een vastberaden Szafnauer.