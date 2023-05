Horner had direct vertrouwen in Ford-deal: "Hij arriveerde met een Perez-pet"

Red Bull Racing gaat vanaf 2026 samenwerken met Ford. Dit nieuws werd begin dit jaar bekend gemaakt tijdens de launch van het team in New York en sindsdien zijn de voorbereidingen voor het motorproject in volle gang. Red Bull-teambaas Christian Horner had al bij de eerste gesprekken een goed gevoel over de samenwerking.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1. Red Bull ontwikkelt momenteel zelf krachtbronnen volgens die regels en Ford zal ze daarbij gaan helpen. Red Bull Powertrains en Ford bundelen de krachten bij de ontwikkeling van deze motoren. Red Bull was al geruime tijd opzoek naar een partner nadat eerder de gesprekken met Porsche vastliepen.

Tussenstop

Red Bull-teambaas Christian Horner is blij met de deal met Ford. De Brit had er al snel een goed gevoel over en legde in gesprek met de Financial Times uit hoe de onderhandelingen verliepen: "Het begon allemaal echt vorig jaar in de herfst. Het ging allemaal best snel omdat ik hoorde dat Ford een comeback overwoog en wij een partner voor het motorenproject zochten. Dus toen we onderweg waren naar Brazilië maakte ik een tussenstop in Detroit. Daar sprak ik met Bill Ford en Jim Farley."

Perez-pet

Horner had direct een goed gevoel over een mogelijke samenwerking met Ford. Al in een vroege fase van de onderhandelingen wist de Brit dat het goed zat: "Toen Jim bij de eerste meeting arriveerde met een Sergio Perez-pet, had ik het gevoel dat het goed begon. We hadden een geweldige meeting. Soms weet je direct bij het begin al dat alles klopt. Ford stond open voor een comeback en ze waren onder de indruk van wat we aan het doen waren."