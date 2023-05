Wanneer je een liefhebber bent van de autosport is je grote droom natuurlijk om zelf óók in een snelle bolide rond te rijden. Niets lekkerder dan af en toe even flink het gaspedaal in te drukken en alle andere weggebruikers voorbij te racen. Of het ook handig is qua boetes? Daar valt over te twisten. Toch zijn er wel manieren om af en toe even goed het gaspedaal in te drukken en zelf in een snelle auto te rijden. Hoe je dit voor jezelf regelt? Hier drie tips op een rij.

Spaarpot op de kop

Laten we eerlijk zijn, een auto koop je vaak omdat hij mooi is maar let bij de aanschaf ook eens op de eigenschappen van de motor en de prestaties van de rest van de auto. Je zult al snel constateren dat er nogal wat verschil zit tussen de ene en de andere bolide. Helaas zul je waarschijnlijk ook al snel constateren dat er verschil zit in prijs. Toch is het aan te raden om als liefhebber wel te investeren in een mooie auto die ook lekker tempo kan maken, het is immers een voorwerp wat je iedere dag gebruikt. Het is wel aan te raden direct ook autoverzekeringen te vergelijken. Je zult zien dat wanneer je de kosten van een autoverzekering gaat berekenen, er nogal wat verschil tussen de verschillende modellen kan zitten.

Goed geleend

Niet het geld om zelf een snelle bolide aan te schaffen? Kijk dan eens of je voordelig een auto kan huren of lenen. Dit is vandaag de dag namelijk toegankelijker dan ooit door de komst van allerlei verhuur-apps. Hiermee kun je niet meer alleen een auto van een officieel bedrijf, maar ook van een particulier huren. Zelfs gewoon voor een dagje! En een verzekering en dat soort zaken? Dat is allemaal vertrouwd geregeld door middel van het online platform wat je gebruikt. Hoe handig is dat! En wil je even meters maken? Dan is het aan te raden even de grens bij het oosten van ons land over te gaan, daar zijn de maximumsnelheden nog steeds veel soepeler dan in Nederland.

Goed cadeau

Echt een racefanaat? Dan is het leuk om een keer een dagje op het circuit door te brengen. Je zult niet meteen een Formule 1 auto kunnen besturen, maar een andere rally auto besturen is ook voor de ‘gewone man’ vandaag de dag gewoon te regelen. Vaak worden er al voordelig arrangementen aangeboden door bedrijven en circuits. Wellicht iets om eens hoog op je verlanglijst te zetten!

Kortom, zelf eens in een snelle auto rijden is voor de één iedere dag weggelegd en voor de ander af en toe. Het is in ieder geval wel iets waar menig hart sneller van gaat kloppen. Dus of je het nu voor een dagje of een leven lang doet, het is een ervaring die iedere raceliefhebber een keer moet hebben!