Wolff steunt Vasseur in Mekies-zaak

Het team van Ferrari is bezig met een flinke reorganisatie in de top van de renstal. Het aanstaande vertrek van Laurent Mekies stond echter niet op de planning. Mekies wordt volgend jaar de teambaas van AlphaTauri en Ferrari was niet blij met deze actie. Toto Wolff begrijpt die kritiek wel.

Enkele weken geleden kondigde het team van AlphaTauri aan dat teambaas Franz Tost aan het einde van het jaar het team gaat verlaten. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing kondigde direct een opvolger aan in de persoon van Ferrari-kopstuk Laurent Mekies. Ferrari was niet heel erg blok met deze aankondiging en teambaas Frédéric Vasseur noemde het zelfs een agressieve aankondiging.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de ontwikkelingen bij Ferrari ook gevolgd. De Oostenrijker denkt dat zijn concullega Vasseur de zaak goed gaat afhandelen. In gesprek met de internationale media spreekt Wolff zich uit: "Ik denk dat Fred zijn eigen ploeg bij elkaar houdt en de juiste keuzes kan maken. Je kan iemand die gaat vertrekken niet zomaar stoppen, vind ik. Als iemand voor een nieuwe uitdaging wil gaan, moet je hem het beste wensen. Fred is een echte racer en hij weet waar hij mensen moet neerzetten. Echter was de manier waarop dit werd gecommuniceerd niet helemaal netjes en nogal abrupt."