Horner geen fan van ingekorte DRS-zones: "Ging misschien een beetje te ver"

Autosportfederatie FIA heeft in de eerste vijf Grands Prix ingegrepen op het gebied van de DRS-zones. Op meerdere circuits zijn de DRS-zones namelijk ingekort. Vooral in Azerbeidzjan en Miami zorgde dit voor kritiek vanuit de coureurs en de teams. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is er geen fan van.

De FIA had voorafgaand het seizoen al aangegeven dat ze een aantal DRS-zones gingen aanpassen op meerdere circuits. In Bakoe zorgde dit voor beduidend minder inhaalacties en de kritiek op deze beslissing was dan ook niet mals. Vorige week in Miami waren de DRS-zones wederom korter, maar werd er wel weer veel ingehaald door de heren coureurs.

De ingekorte DRS-zones vallen niet bij ieder in de smaak. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner was tegenover de internationale media kritisch. Volgens de Brit ging het in Bakoe te ver: "De DRS werd daar ingekort met 100 meter en dat ging misschien een klein beetje te ver. Misschien moest het wel een beetje worden teruggebracht, 50 meter misschien. Het was verrassend dat je op een baan waar je normaal gesproken makkelijk kan inhalen, plotseling veel minder kan inhalen. Misschien speelde die verkleinde DRS-zone daarbij een rol."