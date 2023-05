Horner niet blij met Netflix: "Je vraagt je soms af waar het heen gaat"

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gestegen. Dit komt mede door de Netflix-serie Drive to Survive. Niet iedereen is blij met deze serie, er wordt immers flink geknipt en geplakt door de makers. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt dat de snel moet veranderen.

Drive to Survive heeft voor veel nieuwe fans gezorgd en is één van de oorzaken van de groeiende populariteit van de sport in de Verenigde Staten. Niet iedereen is er blij mee aangezien de show soms enorm afwijkt van de realiteit. Er wordt veel geknipt en geplakt waardoor situaties soms hun context verliezen. Dat zorgde ervoor dat Max Verstappen eerder weigerde mee te werken.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is dan ook niet altijd even blij met de makers van de Netflix-reeks. De Brit legt zijn ergernis uit in de Pardon my Take-podcast: "Je krijgt het te zien aan het einde van het jaar. Ze sturen je een paar fragmenten door, maar je ziet niet hoe ze het in de serie hebben geplaatst. Je vraagt je af of je dat wel echt hebt gezegd. Je vraagt je af of je bijvoorbeeld echt hebt gezegd dat je elkaar dinsdag zal spreken. Je vraagt je soms af waar het heen gaat. Dan zie je het eindresultaat en vraag je je af of ze de anderen ook zo'n lastige tijd geven als ons. Maar, je moet wel begrijpen dat ze een show maken.