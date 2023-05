Horner hekelt bijzondere kritiek: "Boeit mij niets wat andere mensen denken"

Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez vechten dit seizoen vooral met elkaar. Het interne duel zorgt voor opvallende momenten. In Mexico worden de prestaties van Perez op de voet gevolgd en men was dan ook niet blij met een bepaalde uitspraak van Christian Horner in Bakoe. Horner maakt zich niet druk om de kritiek.

Perez schreef twee weken geleden de Azerbeidzjaanse Grand Prix in de straten van Bakoe op zijn naam. Verstappen kwam als tweede over de streep en had vooral pech met de timing van zijn pitstop. Horner meldde zich na de race op Verstappens boordradio en zei dat Perez geluk had met de Safety Car en dat het seizoen nog heel erg lang duurt. Deze uitspraken werden ook in Miami nog veelvuldig teruggehaald.

Red Bull-teambaas Christian Horner haalt er zijn schouders over op. De Brit had geen bijzondere bedoelingen met zijn woorden richting Verstappen. In de podcast Pardon My Take spreekt Horner zich er zeer duidelijk over uit: "Het probleem is dat mensen alleen de stukken horen die ze willen horen. Het allerbelangrijkste is echter wat onze coureurs voelen en wat het team voelt. Om eerlijk te zijn, het boeit mij echt helemaal niets wat anderen denken. Het draait erom wij en de coureurs denken."