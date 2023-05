Norris niet blij met De Vries: "Doet hij de laatste tijd wel vaker"

Nyck de Vries beleefde afgelopen weekend wederom een zeer tegenvallend raceweekend. De Nederlander raakte bij de start in Miami de McLaren van Lando Norris en dat had gevolgen voor het restant van zijn Grand Prix. Norris was op zijn beurt niet blij met de actie van De Vries en daar was de Brit nogal duidelijk over.

De Vries kende een aardige kwalificatie waardoor hij de race mocht beginnen op de vijftiende startplaats. De Nederlandse AlphaTauri-coureur verremde zich in de eerste bocht en raakte daarop de McLaren van Lando Norris. De Vries stak achteraf de hand in eigen boezem en baalde vooral van zijn tegenvallende Grand Prix. De Nederlander is momenteel ook nog puntloos.

Norris beleefde een tegenvallend raceweekend in Miami en daar baalde hij flink van. De Britse McLaren-coureur was niet bepaald blij met de actie van De Vries. Na afloop liet Norris zich er kritisch over uit bij Motorsport.com: "Ik heb geen idee wat daar gebeurde, maar ik werd plotseling geraakt. Hij doet dat de laatste tijd wel vaker, hij moet proberen iets eerder op de rem te trappen. Uiteindelijk veranderde dit moment echter weinig aan mijn eigen race."