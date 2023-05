Russell trots op vierde plek: "Lang geleden dat we zo'n goede race hadden"

George Russell presteerde in Miami beter dan men had verwacht. De Britse Mercedes-coureur beleefde een tegenvallende zaterdag, maar kwam in de race als vierde over de streep. Het zorgde voor veel blijdschap bij Russell en hij had het gevoel dat de auto zeer sterk voor de dag kwam.

Mercedes was bezig met een zeer teleurstellend raceweekend op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in de wijk Miami Gardens. Op de zaterdag klaagden Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton steen en been over de tegenvallende prestaties van de Mercedes-bolide. Bij het team was er dan ook maar weinig vertrouwen in een goed resultaat.

De vierde plaats van Russell met redelijke achterstand op nummer drie Fernando Alonso, was dan ook meer dan men had gehoopt. In gesprek met Sky Sports sprak Russell zich uit: "Om eerlijk te zijn ben ik heel blij omdat het best lang geleden is dat we zo'n goede race hadden waar we veel konden inhalen. De pace was relatief gezien best sterk en ik voelde mij goed in de auto. Ik had graag drie posities naar voren geëindigd, maar we weten in welke positie we ons bevinden en de vierde plek was dan ook het maximaal haalbare vandaag."